Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04’ün yükselen yıldızı Mertcan Ayhan, Avrupa devlerinin radarına girdi.

ROMA MERTCAN AYHAN'A TALİP OLDU

Sky Sport Almanya, İtalyan gazeteci Rudy Galetti’nin haberini doğrulayarak Serie A lideri Roma’nın 19 yaşındaki Türk asıllı stoperle aylardır yakından ilgilendiğini yazdı.

Habere göre Schalke, genç savunmacı için 8 milyon euro ve üzeri bir bonservis teklifinde masaya oturacak.

Mertcan Ayhan, temmuz ayında Schalke ile 2028’e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Sport Bild’in aktardığına göre Schalke, kontratı koşulsuz şekilde 2029’a kadar tek taraflı uzatma hakkına da sahip.

GALATASARAY DA DEVREDE

Roma’nın yanı sıra, abisi Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Galatasaray’ın da U21 Milli Takımı forması giyen Ayhan’ı takip ettiği ifade edildi.