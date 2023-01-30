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Galatasaray Kaan Ayhan'ı açıkladı

Adı Beşiktaş'la anılan ve Galatasaray'a transfer olan Kaan Ayhan'ın maliyeti açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:18
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Kaan Ayhan'ın maliyeti belli oldu

Galatasaray Kaan Ayhan'ı açıkladı
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Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan transferini açıkladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

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