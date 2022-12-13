Cüzdanını kaybeden Kaan Urgancıoğlu'nun ödülü takipçilerini heyecanlandırdı

Kısa bir süre önce düzenlenen bir ödül töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibini olan Kaan Urgancıoğlu cüzdanını kaybetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cüzdanını kaybettiğini duyuran Urgancıoğlu, cüzdanını bulana ise kendi elleriyle spagetti yapacağını söyledi.

Urgancıoğlu'nun "Bulana ellerimle teyzemin tarifi müthiş bir spagetti hazırlayacağım" sözleri takipçilerini heyecanlandırırken pek çok takipçisi Kaan Urgancıoğlu'na beğeni ve yorumlarıyla destek olmaya çalıştı.