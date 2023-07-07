Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın perde arkasını anlattı

Geçen ay Atina'da Burcu Denizer ile evlenen oyuncu Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın detaylarını ilk kez anlattı.

Kaan Urgancıoğlu sürpriz nikahın perde arkasını anlattı

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz hafta Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu, "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu. "Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.

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HİÇ PLANLI DEĞİLDİ

Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen oyuncu, "Neden yurt dışında evlendiniz?" sorusuna, "Aslında oraya başka bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. "Hazır yanımızda takım elbise var" diyerek, böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" yanıtını verdi.

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ÇOCUK SORUSUNA BAKIN NE DEDİ?

Evlilik teklifiyle ilgili sorulara Urgancıoğlu, "Daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikah kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil sadelikten yanayız diyebilirim. Üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine gazetecilerden "Çocuk" cevabı alan oyuncu, "Amin inşallah" diye cevap verdi.

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FIRSAT BULAMADIK

Tatil planı için oyuncu, "Biz ilk önce balayı yaptık, sonra evlendik gibi oldu. O yüzden malum sezonda başlıyor, pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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