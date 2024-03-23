Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz sette hüngür hüngür ağladı

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz sette hüngür hüngür ağladı
Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, dizideki bir sahnenin çekiminin ardından Pınar Deniz ile beraber arabada ağladıklarını söyledi

Kanal D’nin Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, “Magazin D”ye verdiği röportajda sette yaşadıkları bir olayı anlattı.

Dizide “Ilgaz” karakterini canlandıran Urgancıoğlu, rol arkadaşları Pınar Deniz ve Uğur Aslan’la beraber kız kardeşi “Defne”nin kaybolma sahnesini çekerken sahneden çok etkilendiklerini ve sahnenin bitmesinin ardından Pınar Deniz ve Uğur Aslan’la arabaya oturup ağladıklarını söyledi.

Urgancıoğlu o anları şöyle anlattı: “Bir sahnemiz var mesela. Uğur abi, Pınar ve ben. Defne kayboluyordu, çok zorlandım orada. O kadar yüksek bir duyguya çıkacağımı beklemiyordum. O sahne üçümüzü de çok etkiledi. Kaydı kestikten sonra, üçümüz arabaya oturduk ve ağlamaya başladık.”

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