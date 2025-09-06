Kaan Urgancıoğlu’ndan baba-oğul pozu!

Oyunculuk performansı ve kameralardan uzak sürdürdüğü hayatıyla hayranlarının beğenisini kazanan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. bugüne denk Yargı, Kara Sevda, Aşk 101, Son gibi bir çok başarılı projede adından söz ettiren ünlü isim naif kişiliğiyle de takdir topluyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Urgancıoğlu, ardıç adını verdiği oğluyla ağaçtan meyve topladı dakikalari sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun oğluyla verdiği poz var, hayranları tarafından beğeni ile karşılandı.



Günlük yaşantısında oğlu ile vakit geçirmeyi seven ünlü oyuncu son dönemde yargı dizisindeki başarılı rolüyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başarmıştı. Projedeki partneri Pınar Deniz ile olan uyumu hayranlarından tam not almıştı.

Eşi Burcu Denizer ile 2023 yılında dünya evine giren Kaan Urgancıoğlu evlilik hayatını sosyal medya dışında kameralardan uzak tutuyor. Genç oyuncunun zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.



Instagram platformunda 2.5 milyon takipçiye sahip olan ünlü oyuncu ağırlıklı olarak işiyle ilgili paylaşımlar yapsa da sosyal medyaya zaman zaman özel hayatından kareleri de yansıtıyor



İlerleyen yaşına rağmen Kaan Urgancıoğlu‘nun fiziği ve bakımlı görüntüsü de halen dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son dönemde herhangi bir projede yer alıp almayacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Oğlu iki yaşında olan oyuncunun şu anda oğluyla vakit geçirmeye önem verdiği biliniyor.



İşte o kareler...