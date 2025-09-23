Kaan Yıldırım'ın oğlu babasına benzetildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul projesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına duygulandıran fotoğraf kareleri paylaştı.

Halka, Hekimoğlu, Adı Mutluluk, Sipahi, İnsanlık Suçu, Kayıp gibi bir çok başarılı projede farklı karakterlere hayat veren Kaan Yıldırım oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemlerde babalık heyecanlı yaşayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, oğluyla birlikte paylaştığı fotoğraf karelerini bir yenisini daha ekledi.

Ezgi Eyüboğlu‘yla 2016’da dünya evine giren Kaan Yıldırım 2019 yılında evliliğini sonlandırmasının ardından bir süre sonra Pınar Deniz’le yeni bir aşka yelken açmıştı. Fırtınalı aşkını evlilik kararıyla taçlandıran Yıldırım, kısa bir sürenin ardından baba olma heyecanına da tattı.



2024 yılında Pınar Deniz’le gerçekleştirdiği sade düğünle magazin manşetlerine konu olan ünlü isim bir süredir ekranlardan uzak bir hayatı tercih ediyor. Ekranın ne zaman döneceği merak konusu olan Yıldırım, Sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

BABASINA BENZETİLDİ

Son olarak oğluyla birlikte Siyah-beyaz yeni kareler paylaşan Yıldırım’ın oğlu Fikret Hakan’ın tatlı halleri Yıldırım’ın hayranlarından tam not aldı. Fikret Hakan'ın babasına olan benzerliği de, ne kadar büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.

