Kaan Yıldırım'ın yeni dizisi belli oldu

Kaan Yıldırım son dönemde çok sayıda dizi teklifi aldı. Sevgilisi Pınar Deniz’le uzun bir tatil yapan Yıldırım, tatil dönüşü gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu tv8‘nin yeni iddialı dizisi “Aşka Düşman”la prensipte anlaştı. Mesude Erarslan’ın yöneteceği diziyi Eylem Canpolat ile Ozan Aksungur kalem alıyor. Dizinin başrol erkek oyuncusu olan Yıldırım çok karizmatik ve idealist bir doktora hayat verecek.

Dizide Buse Meral‘in hayat vereceği erkek düşmanı bir genç kız olan İnci Neva‘nın karşısına çıkan doktor Uygar, ailesinden gelen bütün ön yargılarını kırıp genç kadını aşka inandıracak ve böylece hikâyenin merkezine oturacak. Merakla beklenen dizide İnci Neva’nın annesi Bahriye’yi değerli oyuncu Nazan Kesal canlandıracak.

