kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı

Karakbük’te Fahri Akbıyık, bahçesinde boyu uzun kilosu fazla olan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Karabük'te bir bahçede yetişen 40 kilogramlık kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı.

Melisa Köyü'nde yaşayan Fahri Akbıyık bahçesine kabak yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Akbıyık, boyu uzun kilosu fazla olan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bahçesinden aldığı kabağı tartının üzerine bırakan üretici, kabağın 40 kilo 650 gram geldiğini gördü.

Akbıyık, kabağı görenlerin hayretler içerisinde kaldığını, ekmek için tohumlarından istediklerini dile getirdi.

kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı

kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı

kabak boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı

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