Kabak çekirdeği hasadı yapıldı

Kaynak: İHA
Kabak çekirdeği hasadı yapıldı

Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı. Hasada katılan Vali Fidan, Nevşehir'de Çiftçi Kayıt Sitemine yaklaşık 20 bin kayıtlı çiftçi olduğunu açıkladı.

2019 yılında coğrafi işaret alan ve Türkiye genelinde çerezlik kabak çekirdeği üretiminde 1. sırada olan Nevşehir'de kabak çekirdeği hasadı yapıldı.

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Merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yapılan Kabak Çekirdeği hasadına katılan Nevşehir Valisi Ali Fidan; bu yıl 22-23 bin ton kabak çekirdeği hasadı beklediklerini söyledi. Nevşehir yüzölçümünün yüzde 65'ine tekabül eden 3,5 milyon dekar alanda tarımsal üretim yapıldığını söyleyen Vali Fidan; Nevşehir'de Çiftçi Kayıt Sitemine yaklaşık 20 bin kayıtlı çiftçi olduğunu açıkladı.

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Vali Fidan; "İlimizde üretilen tarımsal ürünlerin yüzde 53'ü tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Bugün hasadını yaptığımız kabak çekirdeği 2019 yılında, "Nevşehir Kabak Çekirdeği" olarak coğrafi tescil almış en önemli ürünlerden birisi. Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminin yüzde 37,5'ini Nevşehir olarak üretiyoruz. Türkiye üretimi 58 bin ton civarında. Nevşehir'de ise 22 - 23 bin ton kabak çekirdeği üretimi ile Türkiye'de birinci sıradayız. Bu yıl da buna yakın bir rekolte ile ilk sırada olacağımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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NEVŞEHİR KURU FASULYE ÜRETİMİNDE DE 1. SIRADA

Nevşehir'in kuru fasulye üretiminde de birinci sırada olduğunu söyleyen Vali Ali Fidan; "2023 yılı verilerine göre Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin yüzde 17.4'ünü üretiyoruz. Bu yıl da yine 45 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yine birinci sırada olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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Patates hasadının bölge genelinde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Patateste hasadın yaklaşık yüzde 40'ı tamamlandı. Bölgemizde yaklaşık 450 bin ton rekolte bekliyoruz. Patates üretiminde Türkiye" de 7. sıradayız. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan soğuk hava depolarında gerek bölgemizde üretilen, gerekse diğer bölgelerde üretilen patatesler depolanmakta. Bu yönüyle de Nevşehir önemli bir hizmet ifa etmekte" dedi.

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