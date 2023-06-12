Kabak çekirdeği zehir saçıyor. Sakın böyle yemeyin

Kabak çekirdeğinin 1 avuçtan fazla tüketilmesi durumunda zararları ortaya çıktı.

Kabak çekirdeği zehir saçıyor. Sakın böyle yemeyin

Kabak çekirdeği severek ve sıklıkla tüketilen besin olmasıyla biliniyor. Kabak çekirdeğinin vücuda pek çok faydası bulunduğu bildirildi.

Kabak çekirdeğinin faydalarının yanı sıra hiç bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı. Kabak çekirdeğinin 1 avuçtan fazla tüketilmesi durumunda zararları olduğu bildirildi.

1 AVUÇ TÜKETMEK GEREKİYOR

Ancak kabak çekirdeğini günde 1 avuç tüketmek gerekiyor. 1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararları bulunuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına neden olabilir.

Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi önerildi.

BAĞIRSAKLARI BOZABİLİR

Kabak çekirdeği lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabileceği bildirildi.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.

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