Kabe’de binlerce hacının önünde çırılçıplak kaldı

Kabe’de hacılar tavaf görevini yerine getirirken ilginç bir olay yaşandı.

Hacılardan biri Kabe’nin kapısına tırmandı.

Kabe’nin kapısını açıp içeri girmeye çalışan adam bir süre kapıyla uğraştı.

KABE'NİN ORTASINDA ÇIRILÇIPLAK KALDI

Güvenlik görevlileri ise durumu fark etmelerinin ardından hacıya müdahale etmeye çalıştı.

Yaşanan çekişmede kapıyı zorlayan hacının ihramı üzerinden düştü.

Hacı, binlerce hacının gözleri önünde çırılçıplak kaldı.

Bir hamle ile ihramını alan ve üzerini örtmeye çalışan hacının başına gelenler bununla da kalmadı.

Hacıyı indiremeyen güvenlik, bu kez Kabe’nin kapısına çıkarak hacıyı bulunduğu yerden aşağı attı.

O anlar bir hacı adayı tarafından kayıt altına alınırken, görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.