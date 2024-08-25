Kabine bugün toplanıyor. Toplantı yeni sarayda yapılacak

Cumhurbaşkanlığı toplantısı bugün ilk defa Ahlat’ta yapılacak. Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantı Ankara dışında ilk defa bir ilçede yapılması bakımında ilk olma niteliğini taşıyor. Kabine’de terörle mücadele, ekonomik gelişmeler ve Ortadoğu’daki meseleler ele alınacak.

AHLAT’TAKİ SARAYDA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa edilen kışlık saray ilk defa bir kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. Bugün saat 18.00’da yapılacak olan toplantıda güncel konular ele alınacak.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde hali hazırda devam eden askeri operasyonlar ile birlikte Ortadoğu’da her geçen gün daha da yükselen tansiyonun da ele alınacağı toplantıda son günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilen Afrika menşeili M Pox virüsü ile ilgili gelişmelerinde toplantı konusu olması bekleniyor.