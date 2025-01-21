Kabine toplandı. Masada hangi kritik başlıklar var?

Kaynak: Haber Merkezi
Kabine toplandı. Masada hangi kritik başlıklar var?

Son dakika… Son dakika… Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda israil ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum da toplantıda konuşulacak. Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alınmıştı. Toplantıda bu temaslara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Ekonomideki gelişmeler ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreç toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

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