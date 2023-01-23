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Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var

Kabine toplantısı bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kabinede, seçime yönelik hamle olarak değerlendirilen borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 14:51
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Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında yapılacak

Kabine toplanıyor: Gündemde borç yapılandırma paketi var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, 'en kapsamlı' olduğu nitelendirilen borç yapılandırma paketi ele alınacak.

Paket kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması gündemde.

Bu durumda paket, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezaları da kapsayacak. Paketin belediyelere olan borçlar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Hürriyet'in haberine göre; pakete ilişkin ayrıntıları ise toplantı sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAİSİ

Başörtüsüne ilişkin anayasa teklifi de Kabine Toplantısı'nın gündeminde.

Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek. Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler var.

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