Kabine toplantısı yeni sarayda yapılacak. Flaş... Flaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis Ahlat’ta yapacağı öğrenildi. 23-24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Malazgirt Zafer etkinlikleri kapsamında Ahlat’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısını da burada yapacağı öğrenildi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, hafta sonu devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacaklarını ve bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat’ta yapılacağını aktardı.

KABİNE İLK DEFA BİR İLÇEDE TOPLANACAK

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, tarihte ilk defa kabine toplantısının bir ilçede yapılacağını bunun da Ahlatlılar için bir onur olduğunu şu sözler ile ifade etti:

"İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine Toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz” "