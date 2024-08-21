Kabine toplantısı yeni sarayda yapılacak. Flaş... Flaş...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kabine toplantısı yeni sarayda yapılacak. Flaş... Flaş...

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos tarihinde Ahlat'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis Ahlat’ta yapacağı öğrenildi. 23-24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Malazgirt Zafer etkinlikleri kapsamında Ahlat’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısını da burada yapacağı öğrenildi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, hafta sonu devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacaklarını ve bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat’ta yapılacağını aktardı.

KABİNE İLK DEFA BİR İLÇEDE TOPLANACAK

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, tarihte ilk defa kabine toplantısının bir ilçede yapılacağını bunun da Ahlatlılar için bir onur olduğunu şu sözler ile ifade etti:

"İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Türkiye tarihinde ilk defa bir ilçede Kabine Toplantısı yapılıyor. Bu Ahlatlılar için büyük bir onur. İnşallah Ahlatlılar da bunun kıymetini bilecek ve üzerine düşen görevi yapacaktır, bundan hiçbir şüphem yok. 23-25 Ağustos tarihleri arasında bütün hemşehrilerimizin etkinliklere katılımını ve sahiplenmesini bekliyoruz” "

Öne Çıkanlar
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kira kontratında yeni dönem. Kiralar düşecek mi? Uzmanı açıkladı
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Kızarma yağına 1 tatlı kaşığı ekleyin... Patatesi çıtır çıtır yapan aşçı sırrıymış
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Son Haberler
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı Gündem
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı Yerel Haberler
İzmir'de suç örgütüne dev operasyon! 11 gözaltı
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı Gündem
Uğur Dündar hastanede Reha Muhtar'ın son durumunu açıkladı
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı Gündem
Keşan Mecidiye'de orman yangını anızlık alana sıçradı
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in taktığı maske görenleri korkuttu. Nedeni ortaya çıktı
Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı Yerel Haberler
Elazığ'da feci kaza! 8 yaralı
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı Gündem
Ankara'daki otobüs faciasında ölü sayısı 11’e çıktı