Kabine Toplantısı'nda ana gündem Suriye ve asgari ücret olacak

Kabine Toplantısı bugün Suriye ve asgari ücret ana gündemiyle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Suriye'de atılacak adımlar konuşulacak. Ayrıca yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri de masaya yatırılacak.

15 günlük ara sonrasında Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

ANA GÜNDEM SURİYE MESELESİ

Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak olan Kabine toplantısında iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fahiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmeler konuşulacak.

ASGARİ ÜCRET MASAYA YATIRILACAK

Milyonlarca çalışanın gözü ise yıl boyunca asgari ücret görüşmelerinde olacak. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı gün gerçekleşecek. Asgari ücrete ilişkin Bakan Işıkhan, Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine bilgilendirilecek. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada değerlendirmeler merak edilecek.