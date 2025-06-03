Kabinede yeri garantide olan 4 isim sızdı! Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı…

Kabinede büyük değişimin yaşanacağı son kulislerde ortaya çıktı. Hatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum dışındaki bakanlıkların değişeceği öne sürüldü. Ayrıca Aile, Orman ve Turizm bakanlığı kurulacağı iddia edildi.

KABİNEDE DEĞİŞİME GÖZLER ÇEVRİLDİ

AKP’nin 22 yıllık iktidarlığı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. Bu noktada AKP’de il ve ilçe örgütlerinde değişimler yaşanırken, MYK’da ise yarı yarıya yansıdı. Son olarak kabinede ne tür değişim olacağı ise merak konusu olmuştu.

4 İSMİN YERİ GARANTİDE

Milli Gazete’nin kaynaklardan edindiği bilgiye göre; kabine ile ilgili Ankara kulislerinde gözler bayram sonrası beklenen olası değişime çevrildi. Kabinede yer alan birçok ismin değişeceği beklenilirken, dört ismin yerini korumasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Bu isimlerin; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum olduğu iddia edildi.

3 YENİ BAKANLIK GELİYOR

Bakan değişimlerinin yanı sıra kabineye yeni bakanlıkların gelmesi de bekleniyor. Bu yeni bakanlıkların Aile, Turizm ve Orman bakanlığı olduğu iddia edildi.