Kabine'yi karıştıran büyük skandal! AUDI'yi paylaşamayan İki Bakan'ın savaşı

Tarım ve Orman Bakanlığı, son zamanlarda yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi sonrası yaşanan skandallarla gündemdekini yerini koruyor.

Özellikle bir et firmasının ürünlerinde ‘domuz eti’ tespit edildiği ancak mahkeme kararıyla isminin listeden çıkarıldığı olayla büyük tepki çeken Bakanlık ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Son dönemde yazdığı köşe yazılarıyla önemli işlere imza atan Tarımdan Haber yazarı Sadettin İnan bugünkü yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yaşanan makam aracı savaşını açıkladı.

Mevzuatlarda bir karşılığı olmamasına rağmen Tarım Bakanlığında görevden ayrılan her bakana bir tane Wolkswagen Passat makam aracı verildiğini belirten İnan, bu araçlar eski Bakanlara ölesiye kadar tanımlandığını, yakıt ve kira bedelleri de Hazine tarafından karşılandığını aktardı.

Eski Bakan Vahit Kirişçi

“Passat geleneği Vahit Kirişçi ile birlikte bozuluyor” diyen İnan, Kirişçi’nin görevden ayrılırken, görevde iken kullandığı Audi A8 long makam aracını da alıp götürdüğünü iddia etti.

Normal şartlarda, bu makam aracının yeni bakan İbrahim Yumaklı’nın kullanması gerektiğini belirten İnan, “Kirişçi, kanunen hiçbir hakkı olmamasına rağmen makam aracına el koyduğu için Yumaklı’ya da mecburen aynı modelde başka bir makam aracı kiralanmak zorunda kalınıyor!” diye yazdı.

"ARACI BAKANLIKTA SAKLADILAR"

Tüm bu yaşananlardan sonra İbrahim Yumaklı ve ekibinin aracı geri almak için yaptığı hamleyi anlatan İnan, şunları aktardı: “Vahit Kirişçi’den güzellikle makam aracını alamayacaklarını anlayınca, bir plan yapıyorlar. Aracın servis bakım zamanı geldiği diyerek bir bahaneyle makam aracını Kirişçi’den alıyorlar. Aracı da getirip Bakanlıkta bir yerlere saklıyorlar. Belli bir süre geçtikten sonra Kirişçi’ye de diğer görevden ayrılan eski Bakanlar gibi Passat marka bir araç göndererek, Audi A8 Long makam aracını da kurtarmak istiyorlar.”

Yeni Bakan İbrahim Yumaklı

"TALİMAT SONRASI AUDİ'Yİ YENİDEN KİRİŞÇİ'YE TESLİM ETTİLER"

Yumaklı ve ekibinin yaptığı hesabın tutmadığını ifade eden İnan, “Kirişçi’nin korumalarının Ankara’daki Audi’nin bütün servislerini dolanarak arabayı arıyorlar! Ama bulamıyorlar!” dedi. Kirişçi’nin bu olaya çok sinirlendiğini ve hemen Bakan Yumaklı’yı aradığını dile getiren İnan, “Artık aralarında nasıl bir konuşma geçti bilemiyoruz. Ama tek bildiğimiz, bu telefon görüşmesinden sonra görevlilere talimat veriliyor ve Kirişçi’den kurtarmak için Bakanlıkta gizledikleri Audi A8 Long makam aracını çıkarıp, Kirişçi’ye teslim ediyorlar!” ifadelerini kullandı.