Kabızlığa duvar örüyor. Mide sağlığına iyi geliyor. İşte o ot

Bingöz otu, doğal besinler arasında hem sağlık koruyucu hem de hastalık tedavi edici olarak tercih edilen bir bitkidir. Akrep sokması gibi ölümcül olabilecek durumlarda bile etkili olduğu bilinmektedir.

Ayrıca bingöz otu, kabızlığı gidermek ve mideyi rahatlatmak için de kullanılabilir.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, tıbbi olarak bağırsak hareketlerinin azalması ve dışkılamanın zorlaşması olarak tanımlanır.

Bu durum, dışkının tam olarak boşaltılamaması, ağrı ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabilir.

Kabızlık, hem bağırsak tıkanıklığı hem de bağırsak yavaşlığı şeklinde ortaya çıkabilir.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILMALI?

Bingöz otunu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar şunlardır:

Bingöz otu, sıcak mizaçlı, yaşlı, çocuk, kalp hastası ve hafakan çeken kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Bingöz otu, çok soğuk ya da çok sıcak havalarda da kullanılmamalıdır.

Bingöz otu, bir elma ya da ayvanın içine konarak fırında pişirildikten sonra yenilebilir. Bu şekilde mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Yanında sıcak bir içecek tüketmek daha faydalıdır. Ancak çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir.

Bingöz otu, hamile kadınlar tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır.