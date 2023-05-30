Kabızlık şikâyetiyle gitti kanser çıktı. Ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Şükrü Buğa, kabızlık ve karın ağrısı şikâyetleriyle gittiği hastanede kolon kanseri olduğunu öğrendiği bildirildi.

Kabızlık şikâyetiyle gitti kanser çıktı. Ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu

Editör: Murat Öztürk

1 yıldır karın ağrısı ve kabızlık şikâyetleri yaşayan ve 2 ay önce ağrıları giderek şiddetlenen 70 yaşındaki emekli mali müşavir Şükrü Buğa’nın kalın bağırsağında kitle tespit edilerek ameliyat olması tavsiye edildi.

Kolon kanseri olduğunu öğrenerek yaptığı araştırmalar sonucunda onkolojik cerrahi alanında deneyimli bir hekim olan Doç. Dr. Tayfun Yoldaş’a ulaşan Buğa, gerçekleşen onkolojik cerrahi ile kansersiz yeni hayatına “merhaba” dediği ifade edildi.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş şu sözleri söyledi:

“Hastamız Şükrü Bey bize karın ağrısı ve kabızlık şikâyetiyle başvurdu. Hastamızı değerlendirdik ve sigmoid kolon dediğimiz kalın bağırsağın son kısmına yakın bir bölgede bir kitle tespit edildi. Bu kitle aynı zamanda bağırsağını tıkamıştı. Dolayısıyla ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ameliyatta ise onkolojik olarak; yani kitlenin etrafındaki lenf bezleriyle birlikte kalın bağırsağın bir kısmını çıkardık ve sonrasında uç uca bir ekleme işlemi uyguladık. Bu tur ameliyatlarda hastanın yaşam konforu da çok önemlidir. Hastamız torbasız kalın bağırsak ameliyatıyla bu süreci daha kolay bir şekilde geçirdi. Hastamızı ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sıkıntı yaşamadan sorunsuz olarak taburcu ettik”

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kalın bağırsak ya da kolon kanseri, dünyada en çok rastlanan kanser türleri arasında bulunur. Kadın ve erkeklerde özellikle 50 yaş üstünde daha sıklıkla görülen bir kanser türüdür.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağırsak kanserlerinin belirtileri, sıklıkla dışkılama alışkanlıklarında değişiklik şekilde kendini gösterir.

Geçmeyen ishal ya da kabızlık, dışkıda incelme, dışkıdan ve anüsten kan gelmesi, dışkıda yumurta akına benzer bir salgı olması kolon kanserinin belirtileri arasında bulunur. Kanser daha da ilerlediğinde karın bölgesinde, şişlik ve ağrı gibi şikâyetler gözlenir. Dışkılama yaparken ağrı duyma ve zorlanma, demir eksikliğine bağlı kansızlık, kilo kaybetme ve karın bölgesinde kitle oluşumu da kolon kanseri ile ilgili bulgulardır.

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