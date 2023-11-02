Kabuklarını şampuana eklerseniz faydaları katlanarak artıyor

Mandalina kabuklarını şampuana eklemeniz durumunda faydalarının arttığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Kabuklarını şampuana eklerseniz faydaları katlanarak artıyor

Mandalina, C vitamini deposu bir meyve olarak bilinir. Peki ya mandalina kabuğu? Mandalina kabukları, pek çok alanda mucizevi etkiler yaratıyor. İster pişirin, ister içeceklerinize katın, ister saçlarınıza sürün, ister evinizde kullanın.

İşte mandalina kabuklarının bilmediğiniz yönleri…

Mandalinanın C vitamini zengini olan kabuğu da sağlıklı. Kabukları isterseniz rondodan geçirin, isterseniz rendeleyin. Her iki şekilde de faydalı olan bu meyve, şampuanınıza katıldığında saçlarınızı daha parlak ve güzel yapar.

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İşte mandalina kabuğunun sizi şaşırtacak faydaları…

Şampuanınıza bir tatlı kaşığı kadar ekleyip iyice karıştırın. Saçlarınızın daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

Mandalina kabuklarını fırına atın. Kuruyan kabukları havanda ezin. Toz haline gelen mandalina kabuklarını bir kavanozda saklayın.

Şeker yerine tatlılarda kullanabilirsiniz. Bir tencereye mandalina kabuklarını koyun ve suyunu kaynatın. Kaynayan suyun buharına cildinizi yaklaştırın.

Gözeneklerinizi açarak cilt temizliğini kolaylaştırır.

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Cildinizin nem dengesini sağlar. Kabukları rondodan geçirmeden kuru olarak keseye koyun. Keseyi dolapta, çekmecede ya da yatak odasında saklayın. Ayrıca evinizin bir köşesine asabilirsiniz. Her 2 ya da 3 günde bir yenileyin. Evinizin ve eşyalarınızın güzel kokmasını sağlar.

Çocuğunuzu yıkadığınız suya mandalina kabukları atın. Çocuklarda görülen sinüs tıkanıklığı ve kulak enfeksiyonunu önler. Mandalina kabuklarını mumunuza batırın. Evinize daha hoş bir koku yayılır.

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Mandalina kabuklarından reçel ya da marmelat yapabilirsiniz.

Mandalina kabuklarını demlediğiniz Türk kahvesine ilave edip daha yumuşak bir lezzet elde edebilirsiniz.

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