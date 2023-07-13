Kaçak Afganlar sınırda uyuşturucuyla yakalandı

DHA’nın haberine göre, Ağrı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınır birlikleri ile yurda kaçak girişlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri ortak operasyon neticesinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında 5 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı.

Kaçak Afganların beraberlerinde getirdikleri çantalarda yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi.

Kaçaklar, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI UYARMIŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye'ye sınırlardaki kaçak girişler nedeniyle Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 8'e düştüğünü öne sürmüştü.

Zafer Partili Aslan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de uyuşturucu kullanımının, iktidarın sığınmacı politikasıyla birlikte arttığını savunmuştu.

Türkiye'nin, uyuşturucu ve türevi maddelerin kullanımı nedeniyle 18 yaş altı ölümlerde Avrupa'da ilk sırada bulunduğunu belirten Aslan, "Suriyeli, Afgan ve diğer ülkelerden Türkiye'ye kaçak girenlerle birlikte yeni uyuşturucu türleri de ortaya çıktı. Kimyasal kullanımı, son yıllarda, sığınmacı sorununun da büyümesiyle önü alınamaz hale geldi" demişti.