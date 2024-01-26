Kaçak altınlarla sınırı geçmeye çalışan tır şoförü yakalandı

Kaynak: İHA
Kaçak altınlarla sınırı geçmeye çalışan tır şoförü yakalandı
Edirne’de bir tır şoförü, ceketinin cebinde ve çantasında bulunan yaklaşık 50 bin euro değerinde kaçak altınla yakalandı.

Edirne Hamzabeyli sınır kapısından, Bulgaristan tarafında bulunan Lesovo’ya gelen tır şoförü M.K., cebinde ve çantasında bulunan kaçak altın takılarla yakalandı.

Lesova’da Türkiye'den Romanya'ya transit olarak taşınan kargoyla ilgili belgeleri sunarak, beyan edeceği bir şey olmadığını belirten M.K., gümrük incelemesi sırasında aramaya tabi tutuldu. İnceleme sırasında müfettişler M.K.’nin çantasında ve sürücü kabininin içindeki ceketinde folyoya sarılmış 3 paket mücevher buldu.

Beyan edilmeyen takıların ağırlığının 990 gram olduğu belirtilirken takıların piyasa değerinin 50 bin euro olduğu belirlendi.

Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen altınlara el konuldu ve gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

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