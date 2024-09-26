Kaçak avcılara ağır ceza! 5 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: İHA
Kaçak avcılara ağır ceza! 5 kişiye para cezası kesildi

Bolu'da ya yasadışı avcılık yapan 5 kişiye para cezası kesildi.

Yasadışı avcılık faaliyeti yürüten 5 kişi para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda takozsuz tüfek, termal dürbün ve yivli av tüfeği ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasadışı av faaliyeti yürüten kişilere yönelik çalışmalar devam edi​​​​​​​yor.

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Kaçak avcılık yapan 5 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından 5 şahsa, para cezası kesildi. Yasadışı av faaliyetlerinde kullanılan takozsuz tüfek, termal dürbün ve yivli av tüfeği ele geçirildi.

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DKMP 9. Bölge Ankara sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel halk, çobanlar ve yetiştiricilerle iş birliği içinde, Yaban hayatını ve doğal zenginliklerimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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