Kaçak avcılıkla suçlanan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'dan açıklama

Tunceli'de yaban keçisi avladıkları öne sürülen ve aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ünal Kahraman suçlamaları kabul etmedi.

Karaman'ın açıklaması şu şekilde:

"BU TARZ BİR ÜSLUP ‘ÇAMUR AT İZİ KALSIN’ YAKLAŞIMIDIR"

"Kamuoyuna,

Öncelikle vatanperver ve vatansever kişiliğim sebepli siyaseten farklı fikirlerde olduğumuz kişi ve gruplarca toplumumuzca önem arz eden canlı sevgisi konusunda yıpratılmak istendiğimin farkındayım. Bahsi geçen canlı da ülkemizde inanış sahiplerince özel önem atfedilen bir canlı olduğundan özellikle ismim karalanmaktadır.

Haberde geçen şahsımla ilgili tek doğru; olay günü Malatya’daki parti programımız sonrası bölge gezisi sırasında misafir olarak bulunduğum botun bölgede olmasıdır.

Partimizin Malatya programı sonrası bölge gezisi sırasında misafir olduğum botta uyurken haberde bahsi geçen olaydan değerli jandarma personelimizin bilgilendirmesiyle haberdar oldum.

İlgili botun haberde belirtildiği gibi kaçması, kovalanması, takip edilmesi gibi bir durum da söz konu olmayıp gerçek dışıdır. Siyaseten vatanı savunmak için görev üstlenmişken jandarmadan kaçan bir duruma düşmeyeceğimizi sevenlerimiz çok iyi bilmektedir. Bu tarz bir üslup ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımıdır.

"İDDİA KONUSU EYLEME KARIŞMADIĞIM GİBİ CEZA VERİLMESİ DE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sorumlu bir vatandaş olarak ve millete örnek olmak için milletvekili statüme rağmen ortada bir suç, suçlu, kabahat, yasaya aykırılık vs varsa misafir olduğum tekne dahi olsa öncelikli arama yapabileceklerini ilettim. En nihayetinde vatanı ve içerisindeki canlıları korumakta jandarma personelimizle aynı noktadayız.

İlgili arama tutanağı incelendiğinde şahsımla ilgili bir karar veya tespit olmadığı gibi misafiri olduğum kişilerle ilgili de bir olumsuzluk, suç, suça konu eşya vs tespit edilmemiştir. Bu durum Cumhuriyet Savcısı, jandarma ve mahkemeden de teyit edilebilir. Yasamızda milletvekillerinin özel statüye tabi olarak aranması mümkün değilken tarafımca bu statü kullanılmamış aksine jandarmanın ortada bir suç, kabahat, suçlu veya kabahatli varsa derhal bulunması için yardımcı olunmuştur.

İddia konusu eyleme karışmadığım gibi ceza verilmesi de söz konusu değildir. Kaldı ki yasal prosedür gereği herhangi bir para cezasıyla ilgili yetki sadece Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Konu TBMM’den de takip edilebilir.

Kamuoyu nezdinde hakkımızda yanıltıcı haberler yapılması sebepli haberi tekzip etme zarureti hasıl olmuştur.

Saygılarımla."