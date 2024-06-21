Kaçak define kazısı felaketle sonuçlandı

Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2’si fenalaşarak baygınlık geçirdi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen zehirlenme ihbarı sonrası AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ettirildi.

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarını giydikten sonra yaptıkları arama kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden S.G. (36) ve T.B.’nin (38) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerden sonra kaçak kazı yapan 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken meydana gelen olayın izinsiz kazı esnasında yaşandığını duyurdu.

Valilik 3 şahıstan 2’sinin cansız bedenlerinin çukurdan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldığını ifade ederken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceğini açıkladı.