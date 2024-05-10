Kaçak elektrik çekip Bitcoin ürettiler

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken ir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler S.A. isimli şahsın tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti.

Polisleri ekipleri S.A.’yı 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ayın sonunda polisler adrese operasyon düzenledi.

Baskında 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin kaçak elektrik çektiği de ortaya çıktı. S.A.’nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi.

Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

S.A. gözaltına alınırken işlemler devam ediyor.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin dijital para birimidir. Kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen bir kripto paradır.

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