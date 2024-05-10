Kaçak elektrik çekip Bitcoin ürettiler

Kaynak: İHA
Kaçak elektrik çekip Bitcoin ürettiler
Çorum’da bir tekstil atölyesinde kaçak elektrik çekerek sanal ortamda Bitcoin üretimi yapanlara operasyon gerçekleştirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken ir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler S.A. isimli şahsın tekstil atölyesini 6 ay önce kiralayıp, içerisine yerleştirdiği cihazla sanal ortamda Bitcoin ürettiğini tespit etti.

Polisleri ekipleri S.A.’yı 2 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ayın sonunda polisler adrese operasyon düzenledi.

Baskında 10 bin dolar olan 16 Bitcoin üreten cihaz ve buna bağlı internet bağlantı sistemi ele geçirildi.

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Ayrıca şüphelinin kaçak elektrik çektiği de ortaya çıktı. S.A.’nın elektronik sistemi belli aralıklarla tek başına kurduğu öğrenildi.

Ayrıca, S.A.’nın kaçak elektrik çekerek cihazları çalıştırdığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

S.A. gözaltına alınırken işlemler devam ediyor.

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Bitcoin dijital para birimidir. Kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen bir kripto paradır.

Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı değildir.

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