Kaçak elektronik sigara satışına operasyon

Eskişehir’de kaçak elektronik sigara sattığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kaçak elektronik sigara satışına operasyon

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde bir şahsın, kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şahıs hakkında, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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