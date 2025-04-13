Kaçak geçişin bedeli ağır oldu: Artvin’de dağlık arazi ve dondurucu havada kayboldular

Olay, 9 Nisan'da Gürcistan sınırında meydana geldi. Ülkeye kaçak yollarla giren 4 kişi, ormanda kayboldu. Zorlu arazi şartları ve dondurucu soğuk nedeniyle ilerleyemeyen grup, kayboldu. Donmak üzere olan grubun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 4 kişi bulunup, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.