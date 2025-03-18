Kaçak hafriyat dökümüne geçiş yok!

Kaynak: İHA
Kaçak hafriyat dökümüne geçiş yok!

Van'ın daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için Belediye aralıksız çalışıyor. Kent genelinde kaçak döküm hafriyatla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaçak hafriyat dökümün önüne geçmek için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde moloz ve hafriyat gibi çevreye gelişigüzel dökülen atıkların toplanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla yerine getiriyor. Kentteki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasını Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile takip eden ekipler, kaçak döküm yapanlara karşı da yasal işlem başlatıyor.

Hafriyat atıklarının yalnızca Van Büyükşehir Belediyesinin belirlediği alanlara dökülmesini, belirlenen noktalar dışında atık bırakılmasının yasak olduğuna değinen ekipler, kaçak hafriyat dökümüne karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını beklediklerini vurguladı.

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Ayrıca vatandaşların kaçak hafriyat dökümü tespit ettiklerinde 0534 894 08 24 numaralı hattan iletişime geçilebileceği duyuruldu.

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