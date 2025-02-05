Kaçak kazı yapan şüpheliler jandarmaya yakalandı

Kaynak: İHA
Kaçak kazı yapan şüpheliler jandarmaya yakalandı

Aydın'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen çalışmalarda; Z.S., D.T., Y.E.Ç., A.Y., R.A., F.C., H.A., M.K., B.K. ve G.K. isimli 10 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada; 2 adet jeneratör, 1 adet endoskop yılan kamerası, 60 metre seyyar lamba, 3 adet gaz maskesi, 2 adet merdiven, 50 metre halat, 100 metre seyyar kablo, 47 adet kazı işleminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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