Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Kaynak: İHA
Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yapan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacı ile kaçak kazı yapan 7 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Akbük Mahallesi'nde H.D., Y.E.Ç., H.K., Z.Ş., H.A., Z.S., H.G. isimli 7 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla iş makinası ile kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada, 1 Adet Gaz Maskesi, 2 Adet El Yapımı Dinamit, 50 Metre Uzatma Kablosu, 1 Adet Seyyar Led Lamba, çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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