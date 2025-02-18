Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!

Kaynak: İHA
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!

Isparta'da avcılık yapanlara yönelik denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde 18 avcı kontrol edildi. Avlanması yasak olan keklik avlayan bir avcıya idari yaptırım uygulandı. Ayrıca bu kişilere tazminat cezası da verildi.

Isparta'nın Kovada Gölü Milli Park Şefliği sorumluluk sahasında hafta sonu gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Denetimleri kapsamında 18 avcı denetlendi.

Yapılan kontrollerde, bir avcının avlanması yasak olan keklik avladığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri, bu avcıya idari yaptırım uygularken, aynı zamanda bu sezon avlanması yasak olan kekliği avladığı belirlenen avcıya da tazminat cezası verildi.

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Yetkililer, doğanın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

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