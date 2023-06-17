Kaçak sığınmacı çalıştıranlara Yargıtay’dan tokat gibi karar

Kaçak sığınmacı çalıştıranlara Yargıtay’dan tokat gibi karar çıktı. Türkiye’ye kaçak yollardan gelen Afgan sığınmacıyı çalıştıran çiftçi için Yargıtay göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla yeniden yargılanmasına kararı verdi.

Kaçak sığınmacı çalıştıranlara Yargıtay’dan tokat gibi karar

Yargıtay, Afganistan uyruklu sığınmacının kaçak olduğunu bildiği hâlde istihdam eden çiftçinin eyleminin, göçmen kaçakçılığı suçu olduğuna hükmetti. Çiftçi, 5 yıldan 8 yıla hapis öngören göçmen kaçakçılığı suçundan yeniden yargılanacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu bir kişiyi çoban olarak çalıştıran çiftçi, bir süre sonra bu durumun suç olabileceği düşüncesiyle çobanı işten çıkarttı.

Ancak savcılık, çiftçi hakkında soruşturma başlattı ve göçmen kaçakçılığı suçundan dava açtı. Yerel mahkemede yapılan yargılamada, çiftçi göçmen çalıştırdığını kabul etti, ancak suç olabileceği gerekçesiyle 13 gün içerisinde işine son verdiğini söyledi.

YARGITAY'DAN KARAR

Afganistan uyruklu göçmen ise, mahkemede verdiği beyanda, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığını, sanığın yanında 13 gün çalıştığını daha sonra işine son verildiğini ifade etti. Yerel mahkeme sanık hakkında beraat kararı verirken, karar Yargıtay’a taşındı. Beraat kararını bozan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Afganistan uyruklu sığınmacının kaçak olduğunu bildiği hâlde istihdam eden sanığın eyleminin, göçmen kaçakçılığı suçu olduğuna hükmetti.

'TÜRKİYE'DE KALMALARINA İMKAN SAĞLANDI'

Kararda, yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giren, ikamet ya da çalışma izni olmayan, başka bir ülkeye gitme amacı bulunmayan ve sürekli olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan uyruklu göçmenin, kaçak olduğu bilindiği hâlde istihdam edildiği ve bu şahsın ülke içerisinde bir yerden başka bir yere gitmesine aracı olunduğu ve Türkiye’de kalmalarına imkân sağlandığı belirtildi.

SUÇUN TÜM UNSURLARIYLA OLUŞTUĞUNA HÜKMETTİ

Sığınmacıların kayıt dışı olarak çalıştırıldığına dikkat çekilen kararda, göçmen çalıştıranların sigorta ve vergi masrafları yükümlülüğünün bulunmadığı, haksız bir şekilde işlerine son verilmesi hâlinde kaçak işçilerin sınır dışı edilme korkusuyla haklarını arayamadıkları ifade edildi.

İşverenlerin bu gerekçelerle göçmenlere tazminat ödeme gibi yükümlülüklerden kurtulduğunu, avantajlar sayesinde doğrudan ve dolaylı olarak menfaat elde ettiğine dikkat çeken Daire, TCK’nın “gözmen kaçakçılığı” başlığını taşıyan 79. maddesi kapsamındaki suçun tüm unsurlarıyla oluştuğuna hükmetti.

5 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Sanığın eyleminin aynı zamanda çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştırma kabahatine uyduğuna işaret edilen kararda, sanığın Kabahatler Kanunu ve 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngören TCK’nın 79. maddeden cezalandırılması gerektiği gözetilmeden beraat kararı verilmesi bozma nedeni sayıldı.

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