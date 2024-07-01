Kaçak su kullananlara dev ceza

Kaynak: İHA
Kaçak su kullananlara dev ceza

Sinop'ta köylerde yapılan denetimler sonucunda kaçak su kullanan 7 kişiye toplamda 133 bin lira ceza kesildi.

Sinop Valiliği, yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında köylerde nüfusun artmasıyla su tüketiminin yükseldiğini belirtti. Su tüketimindeki artışa ek olarak meydana gelen kayıp ve kaçakların bazı yüksek yerleşim alanlarına su ulaşımını engellediği ifade edildi.

Bu durumu çözmek için Valilik koordinasyonunda bir 'denetim ekibi' oluşturulduğu bildirildi. Ekiplerin yoğun şekilde alan ve tesisat taraması yaparak su kaçaklarını tespit etmeye başladığı belirtildi. Yapılan denetimler sonucunda saat dışı kaçak su kullanan 7 aboneye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaçak su kullanımının ihbar edilmesi çağrısında bulunan Valilik, abonelik yapılmadan su kullanmanın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Denetim ekiplerinin aralıksız çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Valilik, vatandaşlardan kaçak su kullanımıyla karşılaşmaları durumunda Sinop İl Özel İdaresi veya Sinop İli Merkez İlçe ve Erfelek İlçesi İçme Suları Birliği Başkanlığı'nın telefon hatlarına ihbarda bulunmalarını istedi. İhbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ifade edildi ve kaçak su kullanımını ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu belirtildi.

Son Haberler
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu Ekonomi
Türkiye’nin ilk rüzgar türbini üreticisi ev tipi rüzgar türbinlerini online olarak satışa sundu
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı Gündem
Tarihi ilimiz Temmuz'da kışı yaşadı
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi Magazin
Yılmaz Erdoğan'ın yeni aşkı mı ortaya çıktı? Açıklama geldi
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet Spor
Milli Takımdan Avrupa Şampiyonası'nda kritik galibiyet
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi Ekonomi
Avrupa’nın lider kripto borsasından spot Ethereum ETF değerlendirmesi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez saklananları tek tek açıkladı
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı Spor
Mike Tyson Avusturya Türkiye maçının sonucunu açıkladı