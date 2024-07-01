Kaçak su kullananlara dev ceza

Sinop Valiliği, yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında köylerde nüfusun artmasıyla su tüketiminin yükseldiğini belirtti. Su tüketimindeki artışa ek olarak meydana gelen kayıp ve kaçakların bazı yüksek yerleşim alanlarına su ulaşımını engellediği ifade edildi.

Bu durumu çözmek için Valilik koordinasyonunda bir 'denetim ekibi' oluşturulduğu bildirildi. Ekiplerin yoğun şekilde alan ve tesisat taraması yaparak su kaçaklarını tespit etmeye başladığı belirtildi. Yapılan denetimler sonucunda saat dışı kaçak su kullanan 7 aboneye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaçak su kullanımının ihbar edilmesi çağrısında bulunan Valilik, abonelik yapılmadan su kullanmanın Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı. Denetim ekiplerinin aralıksız çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Valilik, vatandaşlardan kaçak su kullanımıyla karşılaşmaları durumunda Sinop İl Özel İdaresi veya Sinop İli Merkez İlçe ve Erfelek İlçesi İçme Suları Birliği Başkanlığı'nın telefon hatlarına ihbarda bulunmalarını istedi. İhbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ifade edildi ve kaçak su kullanımını ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu belirtildi.