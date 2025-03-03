Kaçak üretilen içki can almaya doymuyor. Bilanço ağırlaşıyor son rakam açıklandı

Tütün ürünleri, alkollü içecekler ve akaryakıt zamları hükümetin en çok para kazandığı yerler olmaya devam ediyor. Zam üstünü zam yapılan bu ürünlerin fiyatı uçmaya devam ediyor.

Etil alkolle yapılan ürünlerden rakı, votka, cin gibi içecekler merdiven altı tabir edilen yerlerde satılıyor. 70'lik rakı 600 TL'den alıcı buluyor. Etille yapılan alkollü içeceklerin can kaybına neden olmadığını söyleyen bir vatandaş "Ben de senelerdir içiyorum. Ama ne ben ne de arkadaşlarım zehirlenmedik bile" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Etilin 5 litresinin fiyatı bin 750 lira. 5 litreden 11.5 litre rakı yapılıyor. Rakının litresi 400 TL'yi bile bulmuyor. 70'li şişelere konulan rakı 500 TL'ye satılıyor. Ama kar yapmak isteyenler 5 litrelik metili 400 TL'yi satın alıyor. Rakıyı metilden üretiyor. İçen ya kör kalıyor ya da ölüyor" dedi.

Ankara'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 36 olurken, 41 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 81'e yükseldi. Başsavcılıkça iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı belirtilirken, Adli Tıp Kurumundan beklenen otopsi raporunun ardından dava açılacağı öğrenildi.

Bir vatandaş "Devlet para kazanmak için 70'lik rakıyı 950 TL'den satıyor. Bunun maliyeti fabrika olduklarından dolayı 150 TL'yi geçmez. Gerisi vergi. Bu iç ya da öl demekle eşdeğer" dedi. x

Türkiye'nin vergi cenneti olduğunu belirten bir vatandaş da "Fabrikada üretilen bir araba düşünün fiyatı 1 milyon lira. Yüzlerce kişinin çalıştığı yerde fabrika karını koyarak bu fiyata satıyor. Devletimiz ise otomobil fiyatı kadar vergi koyarak 1 milyonluk aracı 2 milyon liraya satıyor. Böyle adalet olmaz" yorumunu yaptı.