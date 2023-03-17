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Kaçak yapılara kepçe darbesi 

Büyükçekmece ilçesi Çayırlar mevkiinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 24 yapı Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:41
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Kaçak yapılara kepçe darbesi 

Kaçak yapılara kepçe darbesi 
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İHA'nın haberine göre, Büyükçekmece’nin Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkiinde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 24 bina çevik kuvvet polisi ve zabıta gözetiminde yıkıldı.

Büyükçekmece Gölü içme suyu havzası ve Çayırlar mevkiinde kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi kaçak yapılara göz açtırmıyor. 

Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği kaçak inşaatlar önce mühürlendi ardından da yasal süreç başlatılarak yıkım kararı alındı. 

EŞ ZAMANLI YIKILDI

Yapılan tebligatların süresinin sona ermesinin ardından da çevik kuvvet polisi ve zabıta ekipleri gözetiminde yıkım işlemlerine başlandı. Eş zamanlı olarak 4 ayrı bölgede başlatılan yıkımlara zaman zaman kaçak yapı sahipleri direnmek istedilerse de yıkımları engelleyemediler.

Öte yandan, Büyükçekmece Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay içinde de Büyükçekmece Gölü içme suyu havzası, Eskice köyü ve Çayırlar mevkiinde kaçak yapılmak istenen 52 yapı yıkılmıştı. 

Büyükçekmece Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Büyükçekmece ilçesi sınırlarında ve içme suyu havzalarında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı.

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