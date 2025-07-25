Kaçarak gittiği eve tabutla döndü! 3 aylık hamile kadına 9 kurşun

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır Sur’da 19 yaşındaki Helin Eren kaçarak evlendiği dini nikahlı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Daha öncede şiddet gördüğü öğrenilen genç kadının 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde meydana geldi. Helin Eren ile birlikte yaşadığı S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., yanındaki tabancayla Eren'e ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan S.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının vücuduna 9 merminin isabet ettiği öğrenildi.

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5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

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