Kaçırıp darp ettiler, fidye aldılar tutuklandılar

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

G.Ü’yü Cami Bahçesinde Zorla Otomobile Bindirdiler

Olay, Kızılırmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, G.Ü’nün evine giden şüpheliler, babasını tehdit ederek evden ayrıldılar. Daha sonra G.Ü’yü bir caminin bahçesinde konuşmak için arayarak çağırdılar. Çağrılan yere giden G.Ü, 4 kişi tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.

Ailesinden Şantajla Para Aldılar

Şüpheliler, G.Ü’yü Bafra’da bir eve götürerek burada darp ettiler. G.Ü’nün ailesinden şantajla para isteyen şüpheliler, parayı banka havalesiyle aldıktan sonra G.Ü’yü bir parka bıraktılar.

Gece Devriyesi Yaralı G.Ü’yü Buldu

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece devriyesi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri G.Ü’yü yaralı olarak buldular. G.Ü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede işlemleri tamamlanan G.Ü, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

İhbar üzerine ekipler, B.N, Ö.T, E.D. ile S.Y’yi ikametlerinde gözaltına aldılar. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandılar.