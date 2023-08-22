Kader Bağları dizisinden ilk kare geldi

Fox Tv'nin yeni sezondaki iddialı projelerinin başında gelen Kader Bağları'ndan ilk kare geldi. Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun uyumuna sosyal medyada yorum yağdı.

Kader Bağları dizisinden ilk kare geldi

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği, yeni dizi “Kader Bağları”nın okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

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Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı FOX’un yeni sezondaki iddialı projelerinin başında gelen Kader Bağları dizisinden ilk kare geldi.

Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu'nun uyumuna sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isimlerin parterliği tam not aldı ve 'Gülüşleri bile aynı', 'Mükemmel bir uyum', 'Harika görünüyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Dizinin başrol oyuncularından Ayça Ayşin Turan; Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi. Dizinin bir diğer başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ise konu hakkında “Ayça ile iyi bir çift olacağımıza inanıyorum. İlk sahneden itibaren güzel bir uyum yakaladık. Bir projeyi sevdirmek için birçok faktörün uyum içinde olması gerekiyor. En önemli etkenlerden biri ise kadronun uyumu. Kader bağları bu açıdan heyecan verici” şeklinde konuştu.

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Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu’nun paylaştığı dizi, yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

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“Aşk Kaderi Yenmektir.” mottosuyla yola çıkılan dizide ayrıca Arzu Gamze Kılınç, Alptekin Serdengeçti, Nazlı Bulum, Sanem Babi, Mehmet Aykaç, Zeynep Köse, Tolga İskit, Aslı İçözü, Betül Çobanoğlu, Yusuf Akgün gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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