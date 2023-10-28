Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kader Bağları dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kader Bağları yeni bölümünde final yapacak. Peki, Kader Bağları final mi yapıyor? Kader Bağları final ne zaman?

KADER BAĞLARI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen dizi Kader Bağları’nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin 5. bölümü 28 Ekim Cumartesi yani bu akşam Fox TV’de ekrana gelecek.

Kader Bağları dizisi bu akşam final yaparak son bölümüyle ekranlara veda edecek.