Kaderi pamuk ipliğine bağlı. Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen son

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbiye sıkıntılı ortamda giriyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Lugano'ya 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybettikten sonra kaos dolu günler yaşamaya başlayan siyah-beyazlılar, derbi öncesindeki süreçte birbirinden farklı sıkıntılar yaşadı.

Lugano maçı sonrası taraftarların bir bölümünün stadı terk etmeyerek yönetimi istifaya davet etmesiyle başlayan sürecin sonunda teknik direktör Şenol Güneş görevden ayrılırken, başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ise olağanüstü kongre yapılmasına karar verdi.

Olağanüstü kongre kararına yönelik kulübün resmi sitesinden yayımlanan açıklamada belirtilen tarihin üzerinden günler geçmesine rağmen siyah-beyazlı kulüp, başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi Beşiktaş için 3 puandan fazlası anlamına gelecek. Derbinin sonucunun Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimini dolaylı şekilde etkilemesi bekleniyor.

Rams Arena'da Beşiktaşlıların yüzünü güldürecek bir sonuç alınması halinde siyah-beyazlı kulüpte kongre süreci hızlanacak ve yeniden adaylığı olasılık dahilinde olan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin, yeni bir yönetim listesiyle yeniden camiasının karşısına çıkma ihtimali güçlenecek.

Derbiden sarı-kırmızılı takımın mutlu ayrılması ise Beşiktaş'ta başka isimlerin başkan adaylığını açıklamasını gündeme getirecek.

Güneş'in görevi bırakması sonrası İstanbulspor'la oynanan ilk maç ise Beşiktaşlı taraftarların, siyah-beyazlı oyuncuları protestosunun gölgesinde başladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası "Takım gelecek hesap verecek" şeklindeki tezahüratlarına cevapsız kalan ve tribünlere gitmeyen Beşiktaşlı oyuncuları İstanbulspor mücadelesinin başlangıcında sahaya arkalarını dönüp sessiz bir şekilde protesto ederek tepkilerini gösterdi. Mücadele öncesinde stat hoparlöründen esame listesi okunduğunda ise futbolcular yuhalandı.

(AA)