KADES ihbarında ortaya çıktı! Jandarma onu bu halde buldu, Boynundan ve ayaklarından bağlayıp...

Düzenleme: Kaynak: DHA
KADES ihbarında ortaya çıktı! Jandarma onu bu halde buldu, Boynundan ve ayaklarından bağlayıp...

Muğla'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar üzerine bir adrese giden jandarma ekipleri, 71 yaşındaki Melek Başkan'ı boynundan ve ayaklarından iple bağlı halde buldu.

Darp edildiği belirlenen kadının şikayeti üzerine, 50 yaşındaki eşi Soner Başkan gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklandı.

Muğla Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, Melek Başkan'ı salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlı ve darp edilmiş halde buldu.

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Melek Başkan, eşinden şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Soner Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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