KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...

Samsun'un Bafra ilçesinde 32 yaşındaki genç kadın çalıştığı iş yerinden evine gitmek için KADES uygulaması üzerinden yalan ihbarda bulundu. Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul eden Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aylin S'nin (33) Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması aracılığıyla yardım çağırması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmayınca Aylin S'ye neden yardım çağırdığını sordu.

Kadın, kendisini Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine götürmelerini sağlamak amacıyla yalan ihbarda bulunduğunu söyledi.

Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul eden Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.



KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

