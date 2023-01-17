Kadıköy Belediyesi Scooterları kaldırdı. CEO açıklama yaptı: 12 park alanı talebinde bulunduk dönüş olmadı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, uygunsuz park eden ve yayaların geçişini engelleyen scooterların yoldan toplandığına dair bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Kendi resmi Twitter hesabından yayınladığı videoya "Ekiplerimizle sabah itibarıyla skuter denetimlerimiz başladı. Uygunsuz park eden, yaya geçişini engelleyen skuterleri kaldırıyoruz. Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini yazdı.

ELEKTRİKLİ SCOOTERLARA YÖNELİK TOPLAMA HAMLESİ

Elektrikli scooterları ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi değerlendirdi ve Mikromobilite park alanları çalışması başlatıldı. Scooterların en yoğun kullanıldığı ilçe olan Kadıköy'ü pilot bölge seçen İBB, burada 52 elektrikli scooter park alanının varlığını duyurdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ'nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, kanunun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Martı İleri Teknoloji AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Kuralı, kaidesi var ama uyan yok. Belediye ve emniyet güçlerinin çok sık denetim yapması lazım” ifadelerini kullandı.

MARTI CEO'SUNDAN YANIT

Martı'nın Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın açıkladığı kararlar ve uygulamalarla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Öktem, scooter'ları kaldırımdan toplayan Kadıköy Belediyesi'ne ve Başkan Odabaşı'na çağrı yaptı.

Twitter'daki kişisel hesabından yazan Öktem, Odabaşı'na uygulanan politikadan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Öktem’in Twitter'dan yazdıkları şöyle;

1- Sayın Odabaşı, her gün onlarca şikayet gelse alabileceğiniz maksimum şikayet 99x365gün = 36.135 olur. Oysa son 12 ayda sadece Martı'ya “Kadıköy’de daha fazla scooter istiyoruz” diyen Kadıköylü sayısı 101.874. Bahsettiğiniz Paris referandumu Kadıköy'de yapılsa sonuç ortada.

2- 101.874 vatandaşın "Kadıköy'de daha fazla scooter istiyorum" dediği GPS koordinat dağılımını aşağıdaki haritadan, Kadıköy’e ait tüm scooter kullanım verilerine ise http://bit.ly/UlusalMobilite adresinden ulaşabilirsiniz.

3- Görüntülerde mavi ve kırmızı Martıların kilitlerini keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. O kilitlerin tanesi 600 TL. Ziyan olan milli servetimiz, yazık keşke iş buraya gelmese.

4- Belediyenizden 12 farklı tarihte “park yasak harita alanı” talep etmişiz. Bize bugüne kadar ulaşan herhangi bir harita olmadığı gibi, son günlerde gelen hiçbir resmi yazı da yok maalesef.

5- Eğer harita gönderildi ve biz gözden kaçırdıysak lütfen bu tweetin altına koyun, 20 dakika içerisinde gereğini yapalım. 1,5 metreden dar kaldırımların olduğu yerlerin haritasını gönderirseniz hemen kapatalım. Sorun kökünden teknoloji ile çözülsün.

6- Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühedislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim.

7- Kadıköy ilçesi, kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında dünyada birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip etmekte. Biz bununla gurur duyuyoruz.

8- Birlikte çalışarak emin olun Kadıköylüler için çok büyük işler yapabiliriz. Örneğin elektrikli arabalarımızı Kadıköy'de pilot kullanıma açabiliriz. Biz, Kadıköy için daima hizmete hazırız.