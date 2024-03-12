Kadıköy'de bıçak ve kemerli ‘korna’ kavgası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kadıköy'de bıçak ve kemerli ‘korna’ kavgası: 3 yaralı
Kadıköy'de bir sokakta kornaya basarak bekleyen hafriyat kamyonu şoförleri, kendilerini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Olayda 1'i bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Kadıköy Caddebostan’da Mert K. ve yanındaki iki arkadaşı araçla evlerinin bulunduğu sokağa geldi.

Bu sırada inşaat alanından çıkarak sokağa girmeye çalışan 2 hafriyat kamyonunun şoförleri, iddiaya göre dönüş yapamadıkları gerekçesiyle uzun süre kornaya bastı.

Kamyon şoförlerini kornaya basmamaları konusunda uyaran Mert K. ve yanında bulunan 2 arkadaşı ile şoförler arasında tartışma çıktı.

Kamyon şoförleri kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Mert K. ve arkadaşlarına bıçak ve kemerle saldırdı.

Mert K. ve arkadaşları vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken kamyon şoförleri ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, olaya ilişkin tartışma başlattı.

Öte yandan yaşananlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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