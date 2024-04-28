Kadıköy'de denizde korkunç kaza: Bir kadının ayağı koptu

Kaynak: DHA / İHA
Kadıköy'de denizde korkunç kaza: Bir kadının ayağı koptu
Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı. Kanoda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadından birinin ayağının koptu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Kalamış açıklarında seyreden deniz taksi ile yabancı uyruklu iki kadının üzerinde bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın denize düştü.

Yaralılar, bir yelkenlide bulunan yurttaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı kadınlar sudan çıkarıldıktan sonra Denizde Arama Kurtarma (Dak-Sar) ekipleri tarafından kıyıya getirildi.

KADINLARDAN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle kadınlardan birinin ayağının koptuğu, diğer yaralının da başından darbe aldığı belirtildi.

Yaralılar, karada yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.

Deniz taksi kaptanı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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