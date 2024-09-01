Kadıköy'de hayvan katliamı: 15 kediyi zehirlediler

Olay, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Aktarılanlara göre sokakta yaşayan birçok kedi zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar zehirlenen kedilerin yerde can çekiştiğini görünce hayatta kalanları hemen veterinere götürdüler.

Zehirlenmelerin tek bir mahallede olmadığını anlayan ve 15 taneden fazla kedinin zehirlendiğini gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından sokaklar temizlendi ve zehirlenen kediler veterinerlere sevk edildi.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI: ORGANİZE İŞE BENZİYOR

Hayvan katliamını öğrenerek olayın yaşandığı mahalleye gelen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Bu gece sabaha karşı saat 2 ila 4 arasında mahallelerimizden ciddi derecede şikayet aldık. Sokak hayvanlarının zehirlendiğiyle ilgili. Şu anda bulunduğumuz sokakta da ve bir iki çevre sokakta da kedi ve köpeklerimizin beslendiği mama kaplarına tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular. Yaklaşık şu ana kadar bize gelen 15'ten fazla kedimiz var. Bir tane de sahipli köpeğimiz var. 12 civarında da şu anda kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyetle görüşüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüyoruz." dedi.



"KADIKÖY'DE HER CANLININ YAŞAMA HAKKI VAR"

Başkan Mesut Kösedağı, "Çok üzüntülüyüz ama temel hedefimiz bu olayın bir an önce aydınlatılıp aynı süreci bir daha yaşamak olacak. Biz Kadıköy halkı olarak bu failin bir an önce tespit edilip hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü Kadıköy'de her canlının yaşam için eşit hakkı vardır. Kadıköy'de her canlının yaşam hakkı vardır. Bunu en iyi Kadıköylüler bilir" diye konuştu.