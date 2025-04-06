Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle tıkanan mazgallar, Didim Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla temizlendi.

Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, il genelinde olduğu gibi Didim'de de mazgallara baskı uyguladı. Yoğun yağış sebebiyle bazı mazgallar tıkanırken, Didim Belediyesi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına harekete geçti.

Yağmur suları, taşıdığı çöp ve dalları ise mazgallarda biriktirirken, belediye ekipleri biriken çöpleri temizledi.

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Tıkanan mazgalları açarak oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken konu ile ilgili Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçemiz genelinde mazgal temizlik çalışmaları titizlikle tamamlandı. Yağışlı hava şartlarında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalarla, su birikintilerinin ve taşkın riskinin azaltılması hedeflenmiştir. Kentimizin düzeni ve temizliği için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

Didim’de yağış sonrası temizlik: Mazgallar açıldı

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